EU crecerá hasta 5% en 2026 pese a la guerra con Irán, afirma la Casa Blanca

La economía estadounidense se expandió un 0.5 por ciento a ritmo anual en el último trimestre de 2025, según el dato final revisado publicado hoy por el Buró de Análisis Económico

EFE

En conjunto, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 2.1 por ciento el año pasado, una moderación frente al incremento del 2.8 por ciento de 2024.

Las conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes están previstas para iniciar el fin de semana en Islamabad, con la mediación del Gobierno de Pakistán.

Una versión de la propuesta de paz de Teherán presentada esta semana incluía condiciones como el levantamiento de sanciones económicas contra la República Islámica, aunque no está claro aún qué elementos debatirán los negociadores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que no está de acuerdo con varios de esos puntos, sin especificar cuáles.