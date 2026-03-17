EU estudia permitir la perforación de crudo en zonas protegidas del Golfo de México

El gobierno de EU ha convocado al Comité de Especies en Peligro de Extinción para que evalúe los proyectos planteados por la administración de Trump

EFE

La reunión, convocada por el secretario del Interior, Doug Burgum, será transmitida en vivo y permanecerá en los archivos oficiales para su consulta.

En la notificación no se especifica qué especies o proyectos de explotación de gas y crudo serán discutidos en el encuentro del ‘God Squad’, el primero en unos 30 años.

El magnate y su Gabinete han calificado de “bulo verde” al cambio climático y negado sus efectos.

Mientras, organizaciones ambientalistas criticaron la convocatoria a la reunión como un movimiento “cruel, insensata, innecesaria, contraria al interés público”, según un comunicado de la asociación Amigos de la Tierra de EU.