EU permitirá reducir aranceles al acero y aluminio de México y Canadá

El gobierno estadounidense ofreció a productores reducir los aranceles al acero y aluminio para vehículos pesados cumpliendo las reglas de origen del T-MEC

Rubén Romero / El Sol de México

La medida está dirigida exclusivamente a proveedores de la industria de vehículos medianos y pesados en Estados Unidos, dejando fuera al segmento de automóviles ligeros.

Beneficio condicionado

Además, deberán ser proveedores directos o indirectos de la industria automotriz pesada en Estados Unidos y presentar un plan que incluya nuevos compromisos de producción en ese país.

En otras palabras, las compañías podrán pagar menos aranceles, pero a cambio deberán integrarse más a la producción dentro de Estados Unidos.

La Secretaría de Economía, a través de una tarjeta informativa, señaló que este mecanismo permitirá acceder a beneficios que antes no estaban disponibles, aunque dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas.

El esquema refleja un cambio en la política comercial estadounidense, que busca fortalecer su industria interna y reducir su dependencia de otras regiones, especialmente en sectores estratégicos como el automotriz.

El aviso también establece que las empresas interesadas deberán presentar documentación ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que evaluará los compromisos de producción antes de otorgar la reducción arancelaria.

Hasta ahora no se ha definido una fecha límite para las solicitudes, por lo que el proceso permanecerá abierto de manera indefinida a partir del 23 de abril de 2026.