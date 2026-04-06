En 2025, el país recibió 68.3 millones de viajeros internacionales, lo que representó una contracción de 5.5 por ciento anual, la primera caída desde la pandemia

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El reporte destaca una disminución en la llegada de ciudadanos de la mayoría de los países emisores de turistas hacia el vecino país del norte, aunque México es una excepción.

El reporte de la ITA señala que el número de visitantes canadienses a Estados Unidos se desplomó en 20.8 por ciento.

Los datos de ITA muestran que el número de turistas de Europa occidental disminuyó en 3.7 por ciento.

“Hay una percepción de que Estados Unidos es un país complicado para viajar, que puede ser poco amigable y con dificultades para entrar”, consideró Herrera.

México fue uno de los países que mantuvieron su tendencia al alza como emisores de turistas a Estados Unidos.

De acuerdo con los analistas, en gran medida esto tuvo que ver con el fortalecimiento del peso frente al dólar, lo que hizo más barato para los connacionales viajar a ese país.

“En el caso de mexicanos, el crecimiento se dio porque han encontrado que todavía hay un beneficio en la paridad cambiaria”, apuntó Madrid.

Herrera coincidió en que la fortaleza del peso ha sido un factor clave en la salida de mexicanos hacia Estados Unidos, ya que se convirtió en un destino mucho más económico, dijo, en comparación con otros como Europa.

Finalmente Herrera consideró que la caída en el turismo internacional a Estados Unidos es transitoria y puede tener mejoras este año con la celebración del Mundial de FIFA 2026.