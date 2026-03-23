Existe posibilidad de que T-MEC se convierta en acuerdo bilateral: American Society of Mexico

Larry Rubin, presidente de AmSoc, señaló que actualmente México está más adelantado en las conversaciones con EU sobre la renovación del tratado comercial que Canadá

Rubén Romero / El Sol de México

Rubin explicó que si bien el gobierno estadounidenses tiene puesta su atención en la crisis de Medio Oriente, no puede descartarse que la administración de Donald Trump impulse una ruta distinta para el tratado comercial.

“La realidad es que existe una enorme posibilidad de que el tratado se convierta en un acuerdo bilateral”, dijo durante una conferencia de prensa.

Estimó que ve un 40 por ciento la probabilidad de que el acuerdo termine evolucionando hacia un formato bilateral, aunque insistió en que la ruta más conveniente para América del Norte sigue siendo preservar el modelo trilateral.

“La realidad es que el grosor del comercio es entre México y Estados Unidos, pero creemos que continuar con un tratado trilateral será lo mejor”, afirmó.

El dirigente empresarial subrayó que el hecho de que México esté hoy más adelantado en las conversaciones con EU que Canadá refleja la magnitud de su papel dentro de la región.

Sobre el clima de inversión, Rubin reconoció que la reforma judicial en México generó inquietud entre inversionistas estadounidenses y sostuvo que no fue la mejor señal para dar certeza.

“Nosotros hemos sido consistentemente una de las pocas voces que han venido diciendo que la reforma judicial no fue el mejor paso para dar certidumbre a los inversionistas”, afirmó.

Agregó que tanto esta reforma como la posible reforma electoral son temas que siguen despertando preguntas en los empresarios estadounidenses.

Añadió que al sector privado le preocupa especialmente la extorsión y los robos en carreteras federales, temas que deben seguirse atendiendo de manera coordinada con las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Creemos que es un sector bastante estancado, que ha sufrido la inversión pública y que requiere, sin duda, una mayor participación del sector privado”, dijo Rubin.

Durante el mismo evento, The American Society of Mexico anunció el nombramiento de Enrique Huesca como nuevo director ejecutivo del organismo, mientras que Larry Rubin se mantiene como presidente.

Rubin explicó que esta incorporación busca reforzar la capacidad técnica de la organización en un momento clave para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente ante la próxima revisión del T-MEC.