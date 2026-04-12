Este año se inscribieron 19 mil 734 huertos de ocho estados de la República; en 2025, el valor de las exportaciones de mango a los EU fue de 559 millones 158 mil 876 dólares

Bertha Becerra / El Sol de México

El año pasado, el valor de las exportaciones de mango a los Estados Unidos fue de 559 millones 158 mil 876 dólares.

El impedimento de exportación se aplica durante el resto de la temporada, con la intención de proteger el envío de mango de las y los demás productores nacionales.

De acuerdo con la condición fitosanitaria de cada región en el país, esta estrategia incluye herramientas de control biológico y aplicación de la técnica del insecto estéril.

Con estas acciones, la Sader apoya a las y los productores a mejorar y mantener la certificación de zonas libres, baja prevalencia y huertos temporalmente libres de plaga, que es indispensable para movilizar y exportar mango sin problemas.

Se recuerda que las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, firmaron el Plan de Trabajo en el año 2020.

Y las y los productores y los dueños de empacadoras interesados, deben ceñirse a dichas indicaciones para comerciar su fruta en los Estados Unidos.

Senasica se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y de otorgar la pre-autorización a las y los interesados.

En caso de no cumplir los requerimientos sanitarios, el huerto queda impedido para exportar el resto de la temporada, pero puede volver a ser pre-autorizado para la exportación al cumplir con todas las medidas fitosanitarias.

De tal forma, es responsabilidad de las y los productores cumplir con lo previsto en el Plan de Trabajo y el Manual Operativo para el registro de huertos de mango para exportación a los Estados Unidos.