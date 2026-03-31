Exportaciones de estados crecen al cierre de año, las automotrices caen

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Jalisco representaron cerca de 70% de los envíos de las entidades en el último trimestre de 2025

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó los 166 mil 433.1 millones de dólares en el último trimestre de 2025, monto 13.8 por ciento mayor respecto al mismo período del año previo.

Los envíos manufactureros, que representaron nueve de cada 10 dólares de las ventas de las entidades al exterior, crecieron 17.6 por ciento a tasa anual, mientras que los agropecuarios y mineros cayeron más de 20 por ciento.

Sin embargo, el reporte del Inegi destacó que las exportaciones del sector transporte, es decir, las de vehículos terminados, cayeron 5.5 por ciento a tasa anual.

En Coahuila y Guanajuato, que representaron cerca de una tercera parte de los envíos de este sector en el cuarto trimestre, las caídas fueron de 13.2 y 14.3 por ciento, respectivamente.

El sector automotriz se ha visto afectado por los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a autopartes y vehículos que no cumplen con las reglas del T-MEC.

Según el reporte del Inegi, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Jalisco representaron cerca de 70 por ciento de las exportaciones totales de los estados en el último trimestre del año pasado.

Entre esas entiendes destacaron Chihuahua y Jalisco, cuyos envíos al exterior crecieron 45 y 66 por ciento respecto al cuarto trimestre del año previo, respectivamente.