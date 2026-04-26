Facility Services alcanzan un valor de 17 mil mdd entre 2024 y 2025: Linkedin

Los servicios fáciles son contrataciones externas de una empresa para realizar tareas de limpieza, seguridad, mantenimiento, jardinería y administración que mejoran su eficiencia operativa

Bertha Becerra / El Sol de México

En el caso de la industria manufacturera, citó que el Departamento de Energía de los Estados Unidos, estima que un programa sólido de mantenimiento predictivo, puede recortar entre 25 y 30 por ciento los costos de mantenimiento.

Así como reducir entre 35 y 45 por ciento el tiempo de inactividad y disminuir entre 70 y 75 por ciento las averías.

Gestión Integral, preventiva y predictiva

En materia de servicios de salud, destacó el director general de la empresa española Eulen México, que se inclinan cada vez más por este tipo de apoyos externos, ya que a veces no cuentan con el presupuesto o personal necesario.

En el aspecto corporativo, el programa Edificios Saludables (Healthy Buildings), de Harvard, señala las decisiones sobre operación y mantenimiento de los edificios tienen efectos directos sobre la salud, productividad y desempeño de las personas.

Para concluir destacó que hoy, en un entorno donde la eficiencia operativa define la competitividad, los servicios fáciles se consolidan como un aliado estratégico para las empresas.

Más que resolver tareas operativas, pemiten asegurar continuidad, optimizar recursos y elevar estándares al transformar su papel de un costo necesario a una inversión con impacto directo en productividad, rentabilidad e imagen corporativa.