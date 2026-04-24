Fallece Alfredo Achar Tussie, fundador de Pinturas Comex

Achar desarrolló una agenda social con énfasis en empleo, educación y apoyo comunitario / Foto: Isaac Esquivel Monroy / Cuartoscuro.com

Nacido el 18 de marzo de 1941 en la Ciudad de México, inició su carrera en 1959 y, con el paso de las décadas, se convirtió en una de las figuras clave detrás de la expansión de Comercial Mexicana de Pinturas (Comex).

Desde posiciones como director general, presidente del consejo de administración y presidente ejecutivo, encabezó una etapa de consolidación que llevó a la firma a posicionarse como líder indiscutible en el mercado nacional y como una de las fabricantes de pinturas más relevantes a nivel internacional.

Te puede interesar: Comex mejora el país con murales

Bajo su liderazgo, Comex logró una red de más de cuatro mil 600 tiendas y puntos de venta a través de concesionarios. Ese proceso culminó en 2014 con la venta de la compañía a PPG Industries, la empresa de recubrimientos más grande del mundo.

En paralelo, Achar desarrolló una agenda social con énfasis en empleo, educación y apoyo comunitario. En 1994 participó en la creación de la Fundación ProEmpleo Productivo, enfocada en combatir el desempleo mediante capacitación, asesoría y el impulso al autoempleo y a las microempresas.

Tres años después, en 1997, impulsó la Fundación Activa A.C., dirigida a apoyar a familias de la comunidad judía que enfrentaron problemas de solvencia tras la crisis económica, a través de herramientas para emprender y una bolsa de trabajo.

Su participación también alcanzó otros frentes. En 1999 se integró al Comité Técnico del Fideicomiso Privado Provivah, enfocado en la construcción de vivienda para familias en pobreza extrema, y en 2000 formó parte de los miembros fundadores del Fondo Nacional de Becas (Fonabec), orientado a financiar estudios de jóvenes y adultos de bajos recursos.

A la par de su trayectoria empresarial, fue consejero en diversas instituciones comerciales, financieras y de asistencia social, además de ser miembro fundador del Papalote Museo del Niño y colaborar con organismos vinculados al desarrollo social y la educación.