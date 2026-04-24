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Finanzasviernes, 24 de abril de 2026

Fallece Alfredo Achar Tussie, fundador de Pinturas Comex

Bajo su liderazgo, Comex logró una red de más de cuatro mil 600 tiendas y puntos de venta a través de concesionarios.

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Alfredo Achar Tussie, fundador de Pinturas Comex, falleció este 24 de abril de 2026 a los 85 años de edad.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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