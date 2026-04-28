FIFA aumenta los montos a repartir por el Mundial 2026

El aumento se produce luego de que las federaciones mostraran su preocupación por los elevados costos operativos por participar en la Copa del Mundo

AFP

El anuncio se produce tras una reunión del consejo directivo de la FIFA previa al Congreso del organismo, que tendrá lugar el jueves en Vancouver.

La FIFA ha decidido ahora aliviar esas preocupaciones, aumentando la asignación de 1.5 millones de dólares para costos de preparación a 2.5 millones para cada una de las 48 selecciones clasificadas.

El pago original de 9 millones de dólares por clasificarse al Mundial también se ha incrementado a 10 millones.

Otras contribuciones para los costos de las delegaciones y un aumento en las asignaciones de entradas para los equipos también forman parte del incremento total.

Se estima que la FIFA ingresará alrededor de 13 mil millones de dólares en el actual ciclo de cuatro años del Mundial, que concluye con la Copa del Mundo más grande de la historia.

El premio en metálico de la FIFA para el Mundial 2026 anunciado el año pasado ya había superado el dinero entregado en Catar 2022, con un aumento del 50 por ciento.