FinCEN abre puerta a transferencias de CIBanco para concluir su liquidación

La autoridad financiera de Estados Unidos permitirá ciertas transferencias para facilitar la liquidación de CIBanco, tras su salida del sistema financiero por señalamientos de lavado de dinero.

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitirá las transferencias de fondos con CIBanco para así completar su proceso de liquidación.

De acuerdo con el organismo, esta nueva medida tiene el objetivo de ayudar a la institución financiera a terminar su proceso de disolución, que en México comenzó desde octubre del año pasado.

“Para facilitar los esfuerzos del Gobierno de México en la liquidación y disolución de CIBanco, la FinCEN considera apropiado modificar la orden para permitir ciertas transferencias de fondos”, dijo el organismo en un comunicado.

De acuerdo con el IPAB, la licencia fue revocada por iniciativa de los accionistas de CIBanco tras considerar que era “la mejor opción para los intereses de sus clientes”.