Fiscalía de París sospecha que Musk fomentó deepfakes para aumentar el valor de X
AFP
Desde el año pasado, las autoridades francesas investigan a X por acusaciones de que su algoritmo fue utilizado para interferir en la política francesa.
La investigación incluye ahora también una pesquisa sobre la difusión, por parte de la herramienta de IA Grok, de negacionismo del Holocausto y videos falsos de contenido sexual.
En febrero, las autoridades francesas citaron a Musk a una "entrevista voluntaria" y registraron las oficinas locales de X, gesto que el multimillonario calificó de "ataque político".
El Reino Unido y la Unión Europea también han abierto investigaciones sobre la creación de 'deepfakes' sexualizados de mujeres y niños por parte del chatbot de IA de Musk, Grok.