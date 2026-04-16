Flex invertirá mil millones de dólares en México para fabricación de equipo de centro de datos e IA

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que con este proyecto nuestro país será de los pocos en el mundo donde se produzca este tipo de tecnología

Precisó que la inversión se realizará durante este 2026 y los próximos dos años. El empleo que generará será en Jalisco, Chihuahua y Aguascalientes.

El director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, Guillermo del Río Ochoa destacó que “es la inversión más grande que se ha hecho en México”.