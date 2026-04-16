FMI anuncia la reanudación de relaciones con Venezuela

El FMI y el Banco Mundial celebran sus reuniones de primavera en Washington esta semana. / Foto: EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ​anunció ⁠el ⁠jueves que ha reanudado sus relaciones con ​Venezuela, que habían estado

suspendidas durante más de ​seis años debido a ‌problemas relacionados con el ⁠reconocimiento del Gobierno.

La directora ⁠gerente ‌del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que ‌el fondo está tratando ⁠ahora ‌con el Gobierno ​de Venezuela, bajo ​la administración de la ⁠presidenta ​encargada de la nación sudamericana, ​Delcy ⁠Rodríguez.

Horas antes, el vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comentó respecto a esta normalización de relaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Venezuela.

"Creo que seremos capaces de llegar a esa mayoría (en el seno del directorio ejecutivo del Fondo) y que lo conoceremos en los próximos días", indicó Cuerpo en un encuentro con periodistas durante las reuniones de primavera de FMI y el Banco Mundial que se celebra en Washington esta semana.

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