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Finanzasjueves, 16 de abril de 2026

FMI anuncia la reanudación de relaciones con Venezuela

La relación había sido suspendida durante más de ​seis años debido a ‌problemas relacionados con el ⁠reconocimiento del Gobierno

Reuters y EFE

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