Finanzasjueves, 16 de abril de 2026
FMI anuncia la reanudación de relaciones con Venezuela
La relación había sido suspendida durante más de seis años debido a problemas relacionados con el reconocimiento del Gobierno
Reuters y EFE
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el jueves que ha reanudado sus relaciones con Venezuela, que habían estado
suspendidas durante más de seis años debido a problemas relacionados con el reconocimiento del Gobierno.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que el fondo está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta encargada de la nación sudamericana, Delcy Rodríguez.
Horas antes, el vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comentó respecto a esta normalización de relaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Venezuela.
"Creo que seremos capaces de llegar a esa mayoría (en el seno del directorio ejecutivo del Fondo) y que lo conoceremos en los próximos días", indicó Cuerpo en un encuentro con periodistas durante las reuniones de primavera de FMI y el Banco Mundial que se celebra en Washington esta semana.
Sobre los plazos para que esto se formalice, algo que debe contar con el apoyo de los países presentes en el Directorio Ejecutivo del FMI, el vicepresidente español apuntó: "no le puedo decir, pero creo que durante estos días de las asambleas deberíamos conocer el resultado"