FMI sube a 1.6% su pronóstico del PIB de México en 2026

Para 2027, la perspectiva de crecimiento del FMI también pasó de 2.1 a 2.2 por ciento

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Para 2027, la perspectiva del FMI también pasó de 2.1 a 2.2 por ciento, según las nuevas proyecciones de crecimiento para la economía mundial divulgadas este martes.

Las nuevas estimaciones del FMI contrastan con las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que espera alzas de 2.3 y 2.4 por ciento para 2026 y 2027, respectivamente.

​​En América Latina y el Caribe, el FMI proyecta que el crecimiento se mantenga relativamente estable en 2.3 por ciento en 2026 y aumente a 2.7 por ciento en 2027, con impactos diferenciados entre países.

Según la institución financiera, encabezada por Kristalina Georgieva, una vez más, la economía global se ve amenazada con desviarse de su rumbo, esta vez por el estallido de la guerra en Medio Oriente a finales de febrero.

Bajo este escenario, se proyecta un crecimiento global del 3.1 por ciento en 2026 y del 3.2 por ciento en 2027, por debajo del ritmo reciente de aproximadamente 3.4 por ciento observado entre 2024 y 2025.

El organismo internacional reconoció que, de no haber ocurrido la guerra, el crecimiento global habría sido mayor. Asimismo, advirtió que existe una alta incertidumbre y riesgos a la baja.