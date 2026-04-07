Fondo estadounidense Pershing Square anuncia oferta de adquisición de Universal Music

Pershing Square, que propone pagar en acciones y en efectivo, presentó una oferta de 35.15 dólares por acción de Universal Music, lo que sitúa el valor de la discográfica en 63 mil 500 millones de dólares

AFP

La oferta no vinculante fue presentada al consejo de administración de Universal, precisa el comunicado.

Al término de esta transacción, que el fondo estadounidense espera concluir antes de finales de 2026, la nueva sociedad surgida de la fusión entre UMG y Pershing Square SPARC Holdings cotizaría en la Bolsa de Nueva York.

El inversor hizo hincapié en la incertidumbre en torno a la participación del 18 por ciento del conglomerado francés Bolloré en la compañía y también en la infrautilización de los recursos financieros de UMG.

En la Bolsa de Ámsterdam, donde cotiza Universal Music, las acciones de la empresa subieron 12 por ciento hacia las 09:15 GMT de este martes.