Frutas y verduras disparan inflación a 4.53% en abril

El jitomate lidera las alzas con un repunte histórico de 126% anual, según datos del Inegi

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Al interior del componente, algunos productos aún muestran incrementos de doble dígito que explican la persistencia de precios elevados en los mercados como ha sucedido casi desde inicios del año.

Durante la primera quincena de abril, el producto más encarecido fue el jitomate, cuyo precio se elevó 126 por ciento anual, el alza más alta para un mismo periodo desde que se tiene registro en 1995.

Según Citi México, el repunte en los precios de frutas y verduras obedece principalmente a factores climáticos, como lluvias intensas o sequías, que han afectado su producción en los últimos meses.

Energéticos, servicios y mercancías no dan tregua a la inflación

De manera general, las alzas de precios fueron más notorias en entidades como Durango, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas y Sinaloa.

Hacia finales del año, analistas consultados por Citi México esperan que la inflación general ascienda a 4.26 por ciento, aún por arriba del rango meta fijado por el banco central que va del dos al cuatro por ciento.