El precio de referencia del petróleo en Europa cayó más de 13%, mientras que su similar para el mercado estadounidense retrocedió 16%; en Wall Street, los tres principales índices lograron ganancias

AFP

Los precios del gas también cayeron drásticamente. El contrato de futuros holandés TTF, considerado la referencia europea, descendió 14.9 por ciento, hasta 45.30 euros (52.7 dólares).

El anuncio de un cese el fuego disipó a su vez temporalmente los riesgos de una reacción en cadena con un alza de las tasas de interés y una desaceleración del crecimiento.

Este alivio benefició a las bolsas, que operaron con fuertes alzas.

En Wall Street, el Dow Jones Industrial subió 2.85 por ciento, el Nasdaq Composite 2.80 por ciento y el índice ampliado S&P 500 aumentó 2.51 por ciento.

Las principales bolsas de Europa cerraron todas con un alza superior al tres por ciento.

Fráncfort lideró los avances, con una ganancia de cinco por ciento, mientras que Londres subió 2.5 por ciento, lastrada por la debilidad de las compañías petroleras.

Más temprano, las acciones de Tokio se dispararon 5.4 por ciento y los índices chinos subieron alrededor de tres por ciento.

Ola de alivio

Pese al acuerdo, Pakistán afirmó que hay denuncias de violaciones del cese el fuego y el ejército israelí continuó bombardeando Líbano, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no está amparado por la tregua.

John Plassard, de Cite Gestion, explicó que los mercados no dan por descontado la paz, sino más bien “una oportunidad para la negociación”.

“Y ese es precisamente el problema: en dos semanas, o bien esta oportunidad conduce a un acuerdo duradero, o bien solo pospondrá y agravará la crisis energética que todos temen”, agregó.