GAC anuncia fabricación de autos en México en segundo semestre del año

El ensamblador de origen chino no proporcionó detalles de la ubicación de la planta ni el monto de inversión que realizará en el país

Reuters

“Este hito forma parte de la estrategia global One GAC 2.0, bajo el enfoque In Mexico for Mexico, orientado a fortalecer la presencia local, impulsar el desarrollo sostenible y acercarnos aún más a nuestros clientes”, dijo la firma en un comunicado.

“Esta decisión estratégica refleja la confianza de la marca en el potencial del país, en la fortaleza de su industria automotriz y en las capacidades manufactureras de México, reconocidas globalmente por sus altos estándares de calidad y competitividad”, agregó.

La instalación de una planta en México le permitiría a GAC evitar un incremento de aranceles de hasta el 50 por ciento a la importación de autos chinos que entró en vigor este año.

Otra automotriz china, JAC Motors, ensambla sus vehículos en el estado central Hidalgo a partir de componentes provenientes de China, en un modelo conocido como “ensamble local”.