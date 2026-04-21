Ganancias netas de Banorte suman 15 mil 458 mdp en primer trimestre
El banco señaló que los resultados fueron impulsados por una mayor colocación de crédito y captación de recursos
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
En este segmento, el crédito automotriz fue el de mayor dinamismo al crecer 30 por ciento comparado con el primer trimestre de 2025 y 73 mil 836 millones de pesos.
Pagos sin contacto avanzan en Estadio Banorte
Sobre ello, explicó que los problemas de pago en el partido de las selecciones México-Portugal fueron consecuencia de un problema de conexión de red.
Sin embargo, destacó que los pagos sin contacto en dicho encuentro sumaron un
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.