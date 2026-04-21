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Finanzasmartes, 21 de abril de 2026

Ganancias netas de Banorte suman 15 mil 458 mdp en primer trimestre 

El banco señaló que los resultados fueron impulsados por una mayor colocación de crédito y captación de recursos

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

En este segmento, el crédito automotriz fue el de mayor dinamismo al crecer 30 por ciento comparado con el primer trimestre de 2025 y 73 mil 836 millones de pesos. 

Pagos sin contacto avanzan en Estadio Banorte 

Sobre ello, explicó que los problemas de pago en el partido de las selecciones México-Portugal fueron consecuencia de un problema de conexión de red.

Sin embargo, destacó que los pagos sin contacto en dicho encuentro sumaron un récord de 22 millones de pesos. 

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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