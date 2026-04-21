El banco señaló que los resultados fueron impulsados por una mayor colocación de crédito y captación de recursos

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

En este segmento, el crédito automotriz fue el de mayor dinamismo al crecer 30 por ciento comparado con el primer trimestre de 2025 y 73 mil 836 millones de pesos.

Pagos sin contacto avanzan en Estadio Banorte

Sobre ello, explicó que los problemas de pago en el partido de las selecciones México-Portugal fueron consecuencia de un problema de conexión de red.