El secretario de Energía de EU prevé que los precios de la gasolina se mantendrán por encima de tres dólares por galón hasta el próximo año, debido al conflicto con Irán

Reuters

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el domingo que los precios de la gasolina han alcanzado su punto máximo, y predijo que podrían mantenerse por encima de los tres dólares por galón hasta el próximo año.

Los funcionarios de la administración Trump han ofrecido opiniones divergentes sobre cómo podrían variar los precios de la gasolina.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, predijo la semana pasada que los precios de la gasolina bajaría a alrededor de tres dólares por galón este verano, mientras que Wright, el domingo, esbozó un plazo más largo para alcanzar ese precio.

El propio Trump ha dicho que los precios de la gasolina podrían mantenerse elevados hasta noviembre.

Todos ellos han pronosticado que los precios de la gasolina bajará una vez que termine la guerra con Irán. “Menos de tres dólares el galón es algo extraordinario si se ajusta a la inflación”, dijo Wright. “Sin duda, volveremos a ese nivel”.

El precio promedio de un galón de gasolina regular el domingo fue de 4.05 dólares, según una estimación de AAA, en comparación con los 3.16 dólares de hace un año.

“Sí, habrá una pequeña interrupción, esperemos que por un corto período de tiempo, pero a largo plazo resultará más barato para los estadounidenses viajar debido a la disminución de los precios del combustible para aviones”, dijo Duffy.

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“Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán”, publicó, retomando una amenaza que había hecho antes del alto el fuego.