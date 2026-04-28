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Finanzasmartes, 28 de abril de 2026

“Vamos a bajarle más al precio del diésel”, promete Sheinbaum

La mandataria y empresarios gasolineros sostendrán otro encuentro la tarde de este martes en Palacio Nacional

Laura Arana

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum informó que la reunión está programada a las 17:00 horas en Palacio Nacional.

Hemos logrado un muy buen acuerdo para la gasolina, vamos a bajarle todavía más al precio del diésel

También otro de los requerimientos de los empresarios fue alcanzar un acuerdo para la disminución de comisiones bancarias.

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