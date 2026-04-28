La mandataria y empresarios gasolineros sostendrán otro encuentro la tarde de este martes en Palacio Nacional

Laura Arana

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum informó que la reunión está programada a las 17:00 horas en Palacio Nacional.

Hemos logrado un muy buen acuerdo para la gasolina, vamos a bajarle todavía más al precio del diésel

También otro de los requerimientos de los empresarios fue alcanzar un acuerdo para la disminución de comisiones bancarias.