Finanzasmartes, 28 de abril de 2026
“Vamos a bajarle más al precio del diésel”, promete Sheinbaum
La mandataria y empresarios gasolineros sostendrán otro encuentro la tarde de este martes en Palacio Nacional
Laura Arana
En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum informó que la reunión está programada a las 17:00 horas en Palacio Nacional.
Hemos logrado un muy buen acuerdo para la gasolina, vamos a bajarle todavía más al precio del diésel
También otro de los requerimientos de los empresarios fue alcanzar un acuerdo para la disminución de comisiones bancarias.