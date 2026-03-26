Gobierno de México se reunirá con productores de pollo, jitomate y limón para contener alza de precios

La presidenta aseguró que Pemex contribuye a contener costos agrícolas al producir y adquirir fertilizantes con anticipación, lo que reduce el impacto del alza internacional en productos alimenticios

Pablo Rodríguez

Ante este escenario, indicó que ya se planteó un encuentro con los productores para evaluar medidas que ayuden a estabilizar los precios.

“Le planteé al secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores”, dijo la mandataria.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta explicó que el aumento en los precios de estos productos responde a factores externos y estacionales, particularmente a una helada en Florida.

En paralelo, la mandataria destacó el papel de Petróleos Mexicanos en el suministro de fertilizantes como un factor que puede contribuir a contener costos en el sector agrícola.

Subrayó que esta previsión evitó un impacto mayor en las finanzas públicas. “Respecto a lo que hubiera significado importar todo ahora que hubieran sido miles de millones de pesos, es menor el impacto”.

Además, anunció que la distribución de fertilizantes ya comenzó y continuará el fin de semana en el estado de Zacatecas.

Asimismo, mencionó que otra de las medidas clave para contener la inflación es evitar incrementos en el precio del diésel, al ser un insumo central para el transporte de mercancías.