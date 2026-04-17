Gobierno Federal presume que se alcanzó un tope en diésel de 28 pesos por litro

De acuerdo con la consultora PETROIntelligence, el precio promedio del litro de este combustible a nivel nacional es de 28.51 pesos

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El gobierno federal indicó la noche de este viernes que, junto con empresarios gasolineros, se logró topar el precio del diésel en 28 pesos por litro.

“Al día de hoy, los esfuerzos conjuntos permiten alcanzar un precio máximo de venta al público de 28 pesos por litro”, indicó un comunicado de las secretaría de Energía (Sener), Hacienda, de la Defensa y Pemex.

No obstante, la consultora PETROIntelligence indicó en su seguimiento diario a los precios a los combustibles que, a nivel nacional, el diésel se comercializa en 28.51 pesos por litro, en promedio.

De 10 mil 293 estaciones de servicio en el país que comercializan diésel, hay mil 417 que venden el litro de este combustible en 28 pesos o menos, es decir, 13.7 por ciento del total, según datos de la firma.

El pasado 31 de marzo, las entidades del gobierno federal anunciaron un acuerdo con los empresarios gasolineros para topar el precio del diésel en el país en 28.30 pesos por litro, esto ante los incrementos por el alza de las cotizaciones internacionales del petróleo.

El contexto internacional, marcado por el conflico en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo global, llevó al diésel a superar los 30 pesos en algunas estaciones de servicio del país.

En el comunicado, la Sener destacó que las empresas del sector gasolinero mantienen una estrecha coordinación y comunicación que permiten otorgar beneficios directos a las familias mexicanas.

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Este viernes, la Secretaría de Hacienda redujo el estímulo al diésel de 80.35 por ciento en la semana que recién termina a 43.17 por ciento a partir de este sábado, esto ante la baja en los precios del petróleo y de los combustibles.