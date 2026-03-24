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Finanzasmartes, 24 de marzo de 2026

Grupo Bimbo suma 10 años siendo una de las empresas más éticas del mundo

En la edición 2026, Ethisphere reconoció a 138 compañías de 17 países y 40 industrias. En el sector de alimentos, Grupo Bimbo destacó como la única representante mexicana, reforzando su posicionamiento como referente en ética corporativa a nivel internacional.

Staff El Sol de México / Branded

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