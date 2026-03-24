Grupo Bimbo suma 10 años siendo una de las empresas más éticas del mundo











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Grupo Bimbo logra ser la única empresa mexicana que ha logrado mantenerse en este listado de manera ininterrumpida durante una década / Foto: Cortesía Grupo Bimbo

En un entorno empresarial donde la transparencia y la confianza son cada vez más determinantes, Grupo Bimbo reafirma su posicionamiento global al ser reconocida, por décimo año consecutivo, como una de las Empresas Más Éticas del Mundo 2026 por Ethisphere.

El reconocimiento no sólo marca un hito para la compañía, sino que también la consolida como la única empresa mexicana que ha logrado mantenerse en este listado de manera ininterrumpida durante una década. Este logro cobra relevancia en un contexto global donde la consistencia en prácticas éticas es cada vez más observada por inversionistas, consumidores y reguladores.

La distinción que otorga Ethisphere se basa en su metodología propietaria Ethics Quotient®, un modelo de evaluación que analiza más de 200 indicadores relacionados con la cultura organizacional, los programas de cumplimiento, las políticas de integridad y las estructuras de gobernanza corporativa. Bajo este esquema, solo aquellas organizaciones que demuestran un compromiso integral y sostenido con la ética logran formar parte del listado anual.

Más allá de los indicadores, el caso de Grupo Bimbo destaca por la forma en que ha integrado la ética en su operación diaria. En la compañía, este principio no se limita a lineamientos corporativos, sino que se manifiesta como un eje transversal que guía decisiones, relaciones y estrategias. Desde su cultura interna hasta su interacción con colaboradores, clientes, proveedores e inversionistas, la integridad se posiciona como un elemento estructural de su modelo de negocio.

Grupo Bimbo se posicionó como la única empresa mexicana incluida en el listado / Foto: Cortesía Grupo Bimbo

Esta visión tiene raíces profundas. Inspirada en los valores fundacionales de la empresa, la llamada Regla de Oro —que promueve tratar a todas las personas con respeto, justicia, confianza y afecto— continúa siendo un referente que orienta la conducta organizacional en todos los niveles. A ello se suma su propósito de “Alimentar un mundo mejor”, que conecta la ética con una visión de impacto social y de largo plazo.

En este sentido, la integridad no solo se entiende como cumplimiento normativo, sino como una forma de construir relaciones sostenibles y de generar valor compartido. La compañía ha apostado por una toma de decisiones centrada en el bienestar, la transparencia y la confianza, elementos que hoy son clave para fortalecer su reputación global.

La distinción que otorga Ethisphere se basa en su metodología propietaria Ethics Quotient / Foto: Cortesía Grupo Bimbo

En la edición 2026, Ethisphere reconoció a 138 empresas provenientes de 17 países y 40 industrias. Dentro del sector de alimentos, Grupo Bimbo se posicionó como la única empresa mexicana incluida en el listado, reforzando su papel como referente no solo en la industria de panificación, sino también en estándares de ética corporativa a nivel internacional.