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Finanzaslunes, 27 de abril de 2026

Grupo México firma acuerdo para combinar activos con Saavi Energía, parte de BlackRock

La operación busca crear una plataforma privada de energía con 14 centrales en México, ubicadas en zonas de alta demanda

EFE

El cierre de esta operación está previsto para el tercer trimestre de 2026 y su tamaño se mide, sobre todo, por su capacidad instalada.

La nueva plataforma tendrá cuatro mil 510 megavatios (MW), una medida que indica cuánta electricidad pueden producir sus plantas en condiciones determinadas.

También contará con una cartera de proyectos de crecimiento cercana a cinco mil MW, el doble de su capacidad de generación actual.

En su nota, Grupo México dijo además que la alianza abre la puerta a una relación de largo plazo con GIP para explorar proyectos de infraestructura en México y otros mercados.

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