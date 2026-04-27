Grupo México firma acuerdo para combinar activos con Saavi Energía, parte de BlackRock
La operación busca crear una plataforma privada de energía con 14 centrales en México, ubicadas en zonas de alta demanda
EFE
El cierre de esta
La nueva plataforma tendrá cuatro mil 510 megavatios (MW), una medida que indica cuánta
También contará con una cartera de proyectos de crecimiento cercana a cinco mil MW, el doble de su capacidad de generación actual.
En su nota, Grupo México dijo además que la alianza abre la puerta a una relación de largo plazo con GIP para explorar proyectos de infraestructura en México y otros mercados.