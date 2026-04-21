El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, descartó que haya cancelaciones de vuelos para el próximo verano pese al encarecimiento del queroseno

Juan Luis Ramos, Reuters y EFE / El Sol de México

La guerra en Medio Oriente amenaza con provocar la mayor crisis energética en la historia mundial, advirtió este martes el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

En una entrevista con la radio francesa, retomada por Reuters, el directivo apuntó que el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha sumado a la guerra entre Rusia y Ucrania para paralizar el tráfico de energéticos como gas y petróleo.

La medida escaló los precios internacionales del petróleo por arriba de los 100 dólares por barril, algo no visto desde 2022, lo que también ha impactado en el costo de combustibles y otros bienes en distintas partes del mundo.

Pese a ello, el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, descartó que haya cancelaciones de vuelos para el próximo verano, pese al encarecimiento del queroseno y su impacto en la industria aérea.

No obstante, el funcionario europeo advirtió “consecuencias catastróficas” si no se logra una pronta solución diplomática al bloqueo del Estrecho Ormuz.

A ello se sumarán los miles de turistas que quieran aprovechar la temporada para visitar algún destino europeo.

“Europa está preparada para recibir a todos los turistas e invitados en verano. Europa es un lugar seguro y estable para visitar”, dijo Tzitzikostas en rueda de prensa.

Pese a ello, recordó que la legislación europea sobre Derechos de los Pasajeros otorga a los viajeros la posibilidad de obtener una compensación económica si sus vuelos son cancelados, salvo que sea en caso de fuerza mayor.

Tzitzikostas añadió que las líneas o vuelos que se han cancelado en días recientes, de empresas como KLM o Lufthansa Group, no lo han sido por falta de queroseno, sino por su alto precio.

Recordó que la UE refina 70 por ciento del queroseno que consume y el resto lo importa, aunque sólo la mitad de esas compras provienen de la zona del Golfo Pérsico.

“Por ahora, el mercado está gestionando la presión y no hay signos de desabastecimiento”, dijo el funcionario de origen griego, quien añadió que “la única salida a esta turbulencia es la diplomacia”.

Asimismo, indicó que Europa cuenta con reservas para evitar escasez y cancelaciones de vuelos.

“Si surgen problemas reales de suministro, nuestras reservas de emergencia deben utilizarse de la mejor manera posible. Cualquier liberación nacional de combustible debe realizarse con total transparencia para evitar distorsiones del mercado”, concluyó.