Guerra en Oriente Medio ralentizará crecimiento y acelerará inflación, dice jefa del FMI

En una entrevista con Reuters, Kristalina Georgieva dijo que de no ser por el conflicto armado, el FMI habría previsto un repunte en sus previsiones de crecimiento mundial

Reuters

Georgieva señaló que el FMI había recibido solicitudes de ayuda financiera de algunos países, pero no los mencionó.

El FMI podría ampliar algunos programas de préstamo existentes para satisfacer las necesidades de los países, agregó.