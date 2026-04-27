Guillermo Babatz asume la presidencia del consejo de Scotiabank México

Con más de dos décadas en el sistema financiero, el expresidente de la CNBV encabezará el consejo de Scotiabank en una nueva etapa de crecimiento y gobierno corporativo

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

En la misma asamblea también se formalizó la salida de Pedro Abelardo Velasco Alvarado como integrante del consejo, en línea con las disposiciones de gobierno corporativo del grupo.

¿Quién es Guillermo Babatz Torres?

Guillermo Babatz Torres es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.

En la misma dependencia fungió como director general de Seguros y Valores, posición desde la cual participó en la regulación y promoción de los mercados de valores y de seguros.

Entre sus responsabilidades destacó su papel como líder en el proyecto de reforma a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades de Inversión en 2001.

De acuerdo con Scotiabank México, Babatz Torres mantendrá su posición como miembro del Consejo de Administración de The Bank of Nova Scotia, entidad financiera internacional que controla a Scotiabank.