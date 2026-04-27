Hacienda anuncia acuerdo para bajar comisiones en pagos de gasolina

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, dijo que con esta medida se busca ayudar a la economía de las familias mexicanas

Laura Arana

El secretario de Hacienda anuncia la disminución de comisiones en pago de gasolina y diésel con tarjetas de débito, crédito y vales.

“Es una medida para contener los precios. Para que el ahorro que platicamos con este sector llegue al consumidor”, dijo el funcionario.

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