Hacienda deja sin estímulo a gasolina Premium y baja a la mitad el diésel

La medida se da ante una reducción en los precios internacionales del petróleo por la reapertura del estrecho de Ormuz

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La decisión se da pese a que el litro de la gasolina de alto octanaje está en 28.31 pesos a nivel nacional, en promedio, según datos de la consultora PETROIntelligence, es decir, 2.62 pesos más en comparación con el 27 de febrero, antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Secretaría de Hacienda también redujo a casi la mitad el estímulo para el diésel, al pasar de 80.35 por ciento en la semana que recién termina a 43.17 por ciento a partir de este sábado.

Esta reducción se da a pesar de que el precio de este combustible, utilizado principalmente por camiones y unidades de carga, se ubicó este viernes en 28.51 pesos por litro, por arriba del precio objetivo pactado por el gobierno federal y gasolineros el a partir del 1 de abril, que es de 28.30 pesos.

En el caso de la gasolina regular, o Magna, la Secretaría de Hacienda también redujo de forma considerable el estímulo fiscal, al pasar de 26.97 a 11.67 por ciento.

Irán afirmó este viernes que el canal se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles.

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La cotización del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerró la semana en 84.68 dólares por barril, lo que representó una disminución de 12.31 por ciento respecto a la semana pasada.

En tanto, el barril de crudo Brent cerró la sesión de este viernes en 91.09 dólares, una baja semanal de 4.32 por ciento.