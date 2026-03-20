Hacienda descarta gasolinazos por alza en el precio del crudo 

En las últimas semanas, el conflicto geopolítico en Medio Oriente elevó los precios internacionales del crudo por arriba de los 100 dólares por barril

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Esta mañana, el barril de Brent, referente en Europa, se vendía en 107.07 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), que es la referencia en Norteamérica, se vendía en 94.84 dólares.

Ante este escenario, el titular de la SHCP señaló que la dependencia mantiene un monitoreo cercano de los movimientos en el precio del crudo y que más tarde se darán a conocer los estímulos fiscales a los combustibles.

El funcionario recordó que los estímulos al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas tienen el objetivo de proteger la “economía de todas las familias”, pese a que ello represente un esfuerzo fiscal para el país.

Este mecanismo funciona como un amortiguador frente a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

“Hay estabilidad en el precio de los combustibles, vamos a proteger a la economía de las familias”, reiteró Amador Zamora.

Por otro lado, recordó que existe una propuesta por parte del sector bancario para reducir temporalmente el cobro de comisiones por el uso de terminales punto de venta (TPV) en gasolineras.

Esto, según el titular de la SHCP, reforzará el objetivo del gobierno federal de cuidar los precios de las gasolinas ante la volatilidad financiera actual.

Agregó que la aprobación de esta iniciativa dependerá de las discusiones entre la SHCP y el Banco de México (Banxico), y estimó que podría ponerse en marcha en un lapso de hasta mes y medio.

“Ese es el compromiso de los banqueros, no nada más de aumentar el crédito, sino bajar las comisiones de tarjetas por primera vez desde que se creó la comisión de intercambio”, concluyó Amador Zamora.