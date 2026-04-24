Hacienda vuelve a aplicar estímulos fiscales a gasolinas para contener alzas en precios

El encarecimiento del crudo ha llevado las cotizaciones internacionales por arriba de los 100 dólares por barril, lo que ha presionado los precios de los combustibles a nivel global

Rubén Romero / El Sol de México

De acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno federal otorgará un estímulo de 15.68 por ciento a la gasolina Magna y de 33.22 por ciento para el diésel.

En términos monetarios, el apoyo equivale a 1.0505 pesos por litro para la gasolina regular y de 2.4458 pesos para el Diésel para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026.

Según lo divulgado en el DOF, la gasolina Premium no tendrá estímulos fiscales al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en este lapso.

La semana pasada, del 18 al 24 de abril, la gasolina Magna tuvo un estímulo de 11.67 por ciento y el Diésel uno de 43.17 por ciento, es decir, 0.7820 y 3.1786 pesos por litro, respectivamente.

Los empresarios no podrán soportar tanto tiempo los acuerdos con los precios actuales

En los últimos meses, el gobierno federal implementó los estímulos fiscales ante el incremento en las cotizaciones internacionales del petróleo, derivadas del conflicto geopolítico en Medio Oriente.

Este mecanismo funciona como un amortiguador frente a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

Cuando el crudo se encarece, el gobierno reduce la cuota del IEPS para evitar que el aumento se traslade por completo al consumidor final; en cambio, cuando los precios del petróleo bajan, se cobra la totalidad del impuesto.

Adicionalmente, pactó un par de acuerdos con el sector gasolinero para topar el precio de la gasolina Magna y el Diésel en 24 y 28 pesos por litro, respectivamente.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, también continuarán las medidas de agilización de trámites y soluciones administrativas, al igual que el refuerzo a la seguridad de las cadenas logísticas de suministro de combustibles.

Actualmente, el precio de los combustibles en el país depende de diversos factores, entre ellos el costo internacional del crudo, el tipo de cambio, así como los gastos de transporte, almacenamiento, logística y la competencia entre estaciones de servicio.

Hasta el 24 de abril de 2026, el precio promedio nacional de la gasolina Magna es de 23.67 pesos por litro, mientras que el de la Premium es de 28.30 y el del Diésel de 28.25 pesos, según la plataforma PETROIntelligence.

En la Ciudad de México, el costo promedio del combustible verde es de 23.80 pesos por litro y el del rojo asciende a 29.11 pesos por litro. Por su parte, el costo por litro del Diésel es de 27.97 pesos.