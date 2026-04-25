HBO Max dice adiós a las cuentas compartidas; esto costará agregar un miembro adicional

La plataforma ya implementó esta medida en EU y el resto de Latinoamérica

Daniel Montes de Oca

¿En qué consiste esta modalidad?

La función de miembro adicional solamente aplicará para suscriptores de WarnerMedia que quieran compartir el mismo plan con la plataforma, pero que no vivan en el mismo domicilio.

Estas con las condiciones que deben considerar los usuarios:

HBO Max pega a los bolsillos

El miembro adicional podrá usar la plataforma mientras se encuentre de viaje dentro de cualquier área de servicio, sujeto a las normas aplicables en el país visitado.

México se suma a las restricciones

La plataforma comenzó con esta medida en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Durante 2025 y 2026, llevó estas restricciones a Europa, concretamente a Reino Unido, Alemania e Italia.