La firma quiere prestar más a pequeñas y medianas empresas con un modelo digital, al tiempo que abre una nueva vertical de negocio en inteligencia artificial como servicio.

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Manuel Rivero, director general de la institución dice que la transición de Hey Banco como banco independiente fue “muy buena”, que la aceptación de los usuarios ha sido positiva y que la demanda de productos también “ha sido magnífica”.

Pero, más allá del balance de arranque, el foco del negocio para 2026 está en otro lado: prestar más, hacerlo con calidad y crecer en segmentos donde todavía hay espacio para diferenciarse.

Por ello, Rivero Zambrano dijo que la apuesta por las pymes se intensificará este año. La demanda, además, no proviene de una sola actividad.

La nueva unidad arranca con tres verticales: modelos de inteligencia artificial aplicados al sistema financiero, soluciones de automatización para procesos de cobranza y tesorería inteligente, y acceso a SPEI Indirecto en México.

La propuesta, de acuerdo con la información de la propia firma, parte de la infraestructura tecnológica que ya opera dentro de su banco regulado y busca ponerla al servicio de bancos, fintech y otras entidades.