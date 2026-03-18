Horabot: así opera el virus troyano detectado en México que roba datos bancarios y credenciales

La empresa de seguridad informática Kaspersky Lab detectó una nueva forma en la que opera el virus que también roba direcciones de correo electrónico para continuar operando

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué es Horabot?

Horabot es un malware que se caracteriza por engañar a sus víctimas y que abran archivos adjuntos maliciosos, indica Fortinet.

¿Cómo pueden robarme información con Horabot?

Además, incluye una función para mostrar ventanas emergentes falsas que solicita que las víctimas introduzcan sus credenciales bancarias.

El archivo PDF insta a acceder a un archivo confidencial o factura y al acceder, se activa el mismo proceso descrito por Kapersky.

Kaspersky detectó que de las cinco mil 384 víctimas de la instalación de este Horabot bajo dicho proceso, cinco mil 30 se encontraban en México, es decir el 93 por ciento del total.

La empresa Fortinet detectó desde 2025 el uso de este malware a través del correo electrónico.