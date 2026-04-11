IA impulsa nuevas habilidades en el mercado laboral

El acceso a esta tecnología abrió nuevas oportunidades laborales, destacando la formación continua y certificaciones, expuso el director de Talent Network México,

Rubén Romero / El Sol de México

El directivo señaló que la IA dejó de ser una especialidad aislada para convertirse en una capacidad en todas las industrias, lo que eleva el nivel de exigencia para trabajadores y empresas.

“La IA ya no es un tema aislado. Está en negocios, en salud, en industrias… está en todo. Por eso ya no tiene sentido tratarla como algo separado, porque es una tecnología completamente transversal”, explicó.

Este cambio implica que el mercado laboral ya no solo demanda perfiles especializados, sino habilidades digitales integradas en prácticamente cualquier rol, lo que amplía la brecha entre quienes se adaptan y quienes no.

En este escenario, Millán sostuvo que el verdadero reto para el desarrollo económico no es la tecnología, sino la formación de talento.

“Siempre hemos estado enfocados en que el talento va al centro: hay que fortalecerlo, desafiarlo y conectarlo. Hoy más actores lo entienden, por eso es más fácil sumar a empresas, gobierno e instituciones”, señaló.

Incluso, apuntó que muchas compañías ya no acuden a espacios como Talent Land únicamente para contratar, sino para formar talento desde etapas tempranas.

Talent Land México 2026 se realizó en Expo Santa Fe, en su primera edición en la capital del país. Durante tres días, el evento reunió a 40 mil personas entre conferencias y talleres enfocados en habilidades digitales, emprendimiento e IA.

“Muchas empresas tienen sus propios programas educativos o licencias educativas… están capacitando a cientos de personas por día”, dijo.

El directivo destacó que, ante este nuevo entorno, comienzan a ganar relevancia modelos de validación distintos a la educación tradicional, como certificaciones y microcredenciales.

En ese sentido, consideró relevante la estrategia impulsada desde el sector público en el marco del Plan México, donde se promueve la certificación de habilidades específicas.

Estas herramientas permiten acreditar competencias concretas, incluso fuera de una trayectoria académica tradicional, lo que facilita la inserción laboral en un mercado cada vez más dinámico.

Empleo en transformación

Sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, Millán reconoció que habrá desplazamiento de ciertos puestos, aunque descartó una reducción generalizada del trabajo.

“Sí, seguramente algunos empleos van a desaparecer, pero van a surgir muchos más nuevos”, afirmó.

No obstante, subrayó que el desafío radica en la velocidad del cambio, ya que las nuevas oportunidades exigirán habilidades distintas a las actuales.

Por último, agregó que la llegada de Talent Land a la Ciudad de México refleja también una mayor articulación entre actores del ecosistema, con la participación de empresas, organismos internacionales y sector público.

Millán consideró que esta coordinación es clave para enfrentar el reto de formación de talento y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en el país.

“Hay una alineación clara entre políticas públicas y el impulso al talento, eso facilita mucho las cosas”, afirmó.