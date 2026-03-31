elsoldemexico
Finanzasmartes, 31 de marzo de 2026

Inauguran nueva planta Sabritas Celaya con inversión de 467 millones de dólares

Cerca del 90% de los insumos de PepsiCo provienen del campo mexicano, lo que les permite trabajar con 40 mil agricultores nacionales.

Staff El Sol de México / Branded

Impacto en generación de empleos y economía

“Hemos sido parte del tejido industrial, parte de la vida de miles de familias guanajuatenses y desde aquí, de las vidas de muchos mexicanos. El compromiso que empezamos hace años no ha cambiado. De hecho, ha crecido”.

Reafirmó Isaías Martínez su compromiso con la estrategia del Plan México, “estamos queriendo ser muy relevantes para el Plan México y el desarrollo del país, tenemos confianza en el talento, en el futuro y en el potencial que tiene México” 

Del campo a la mesa

De la mesa a la comunidad: un compromiso social continuo

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El Observador / El ajuste que viene

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Bajo lupa licencia de Banco Finsus

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Menos discurso presidenta

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

No son números, son personas

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES