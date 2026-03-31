Inauguran nueva planta Sabritas Celaya con inversión de 467 millones de dólares











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La Planta Sabritas de PepsiCo Alimentos México se inauguró en el municipio de Celaya, Guanajuato / Foto: Cortesía PepsiCo

Un hito en la larga y productiva historia de PepsiCo México representa la apertura de la planta Sabritas Celaya, en Guanajuato, con una infraestructura altamente actualizada en el sistema de digitalización permitiendo tener mayor velocidad, precisión y capacidad para responder la demanda de los consumidores.

Se trata de la planta número 16 en el territorio nacional y de acuerdo con Athina Kanioura, CEO para Latinoamérica de PepsiCo, estas nuevas instalaciones “representa el futuro de nuestra manufactura y confirma que México seguirá siendo el pilar fundamental para el futuro de la empresa en Latam.”

La planta de aumentará 66 mil 500 toneladas de producción anual gracias a tres líneas de alto desempeño, donde se producirán las icónicas marcas papas Sabritas, Doritos, Cheetos y Ruffles. Este crecimiento no solo impulsa la capacidad productiva, sino que también genera un impacto positivo en Celaya, polo del bienestar alineado al Plan México.

Representantes del gobierno estatal y federal acompañaron a directivos de PepsiCo México y Pepsico Latam / Foto: Cortesía PepsiCo

La nueva Planta Sabritas Celaya generará 210 empleos directos especializados incluyendo roles en operación con líneas inteligentes, ingeniería en procesos, mantenimiento avanzado y digitalización. Además se han creado 800 empleos indirectos en transporte y logística, 34 puestos de distribución y más de 1,100 rutas que conectan los productos con millones de hogares en México.

En el mismo evento que estuvo envuelto con detalles alusivos a las marcas anfitrionas, el presidente y director general de PepsiCo Alimentos México, Isaías Martínez, retomó parte de la historia que Sabritas comenzó en 1981 en el Bajío, con la planta Gamesa, ubicada junto a la fábrica recién inaugurada:

El 100% del maíz blanco que se utiliza para productos como Tostitos o Cheetos son del campo mexicano / Foto: Cortesía PepsiCo

Anunció que esta es parte de una inversión multianual entre 2025 y 2028 de 2,000 millones de dólares en el país, de los cuales destinó más de 467 millones de dólares a su nueva planta Sabritas Celaya. “México es para PepsiCo el segundo mercado más importante en el mundo. Seguiremos invirtiendo en infraestructura y en nuestra gente, con orgullo y compromiso”, dijo.

La planta Sabritas Celaya opera bajo estrictos criterios de sustentabilidad, integrando tecnología que optimiza el uso del agua, la energía a través de paneles solares, la utilización de 1,400 unidades eléctricas y empaques sustentables, entre otras iniciativas enmarcadas en el esquema PepsiCo Positivo (Pep+) que busca generar “el impacto positivo de una cultura sustentable”.

La Fundación PepsiCo México entregó un tractocamión de 22 toneladas a la Red de Bancos de Alimentos México / Foto: Cortesía PepsiCo

La estrecha relación que PepsiCo tiene con el campo mexicano es fundamental. La compañía es el principal comprador de papa en el país y trabaja con más de 40 mil agricultores nacionales, sobre todo productores de papa, maíz, trigo, cacao y plátano. Esta colaboración asegura que cerca del 90% de los insumos de PepsiCo sean de origen mexicano, fortaleciendo la economía rural y garantizando la calidad de sus productos.

En un gesto de gran responsabilidad social la Fundación PepsiCo México realizó la entrega de un tractocamión de 22 toneladas a la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) con 15 toneladas de alimento que fortalecerá el rescate y distribución de alimentos en la región del Bajío.

En PepsiCo México, la visión de impacto positivo trasciende la producción de alimentos. Es una filosofía que se arraiga en el campo, llega a las mesas de millones de hogares y se devuelve a las comunidades, generando un círculo virtuoso de prosperidad y bienestar.

Los invitados a la inauguración elaboraron despensas que aporta Fundación PepsiCo a la Red BAMX / Foto: Cortesía PepsiCo

Como lo expresa Leonor Quiroz, Directora Sr. de Comunicación Corporativa & Impacto Social de PepsiCo México, “En PepsiCo creemos que nuestra labor nace en el campo, llega a la mesa y regresa a la comunidad. Del campo a la mesa, caminamos con quienes siembran y cosechan para cuidar la tierra y asegurar un abastecimiento más sostenible. Y de la mesa a la comunidad, nos unimos para que cada alimento donado o rescatado se transforme en esperanza, dignidad y oportunidades.”

La Fundación PepsiCo México ha sido el motor de estas iniciativas sociales, invirtiendo más de 35.3 millones de dólares desde 2012 en diversos proyectos a lo largo del país. Este esfuerzo colectivo cuenta con la participación activa del 45% de la plantilla de asociados de PepsiCo, quienes se involucran directamente para impactar positivamente la vida de más de 6.3 millones de personas.