Industria de Hollywood rechaza fusión de Warner Bros Discovery y Paramount

Más de mil cineastas, profesionales del sector y actores como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Mark Ruffalo ⁠firmaron una carta abierta en la que se oponen a la fusión

Reuters

De acuerdo con el documento, advirtieron que esta alianza reduciría la competencia y profundizará la consolidación en el sector de los medios de comunicación de Estados Unidos.

Paramount y Warner Bros no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros reuniría a dos de los mayores estudios y catálogos de contenidos de Hollywood, al tiempo que uniría las plataformas de streaming Paramount+ y ⁠HBO Max.

Las empresas tienen previsto fusionar sus servicios de streaming en una única plataforma.

“La carta ayuda a movilizar a los opositores al acuerdo y ⁠a unirlos bajo una causa común”, afirmó Ross Benes, analista sénior de eMarketer. “Pero es poco probable que la carta en sí misma contribuya a que el acuerdo sea rechazado”.

No obstante, HBO seguirá operando de manera independiente, aclaró Ellison, que destacó el “trabajo extraordinario” de Casey Bloys, su director ejecutivo.