Inegi anticipa desaceleración económica al arranque de 2026

Las actividades terciarias, relacionadas con el comercio y servicios, serían el principal motor económico del país en los primeros meses del año

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), publicado este viernes, prevé crecimiento anual de 1.9 por ciento en enero y de 1.2 por ciento en febrero, lo que refleja una pérdida de dinamismo en el inicio del año.

De confirmarse estas cifras, la desaceleración se daría luego de que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cerró 2025 con un crecimiento de 2.4 por ciento en diciembre.

En contraste, las actividades secundarias, que incluyen industria y construcción, registrarían caídas de 0.1 y 1.9 por ciento en enero y febrero, respectivamente, lo que limita el crecimiento general.

En su comparación mensual, la economía inicia el año con retroceso. En enero, el IOAE estima una contracción de-0.2 por ciento, mientras que para febrero se anticipa una ligera recuperación de 0.1 por ciento.

Al interior de los sectores, las actividades terciarias monstrarían un crecimiento mensual de 0.2 por ciento en febrero, tras avanzar 0.3 por ciento en enero.

En tanto, las secundarias no presentan variación mensual en febrero, luego de una caída más marcada al inicio del año, lo que confirma su rezago frente al sector de comercio y servicios.

Un análisis del Banco BASE advierte con estos datos una mayor debilidad económica para el país en el arranque del año. Aunque recordó que las cifras del IOAE tienden a ser revisadas de forma significativa.

El IOAE es un indicador que permite anticipar la evolución de la actividad económica en México con cinco semanas de adelanto respecto a las cifras oficiales.