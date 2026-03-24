La inflación alcanzó su nivel más alto desde la primera quincena de junio de 2025, según el Inegi

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Con la cifra registrada, la inflación acumuló dos quincenas al hilo fuera del rango del Banco de México (Banxico), que va del dos al cuatro por ciento.

En el periodo referido, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue presionado por mayores costos en mercancías, como alimentos, bebidas y tabaco, al igual que servicios, particularmente en taquerías, fondas, restaurantes o torterías.

Además, destacó el caso de las frutas y verduras, donde el producto que más se encareció durante la primera quincena de marzo fue el jitomate, al registrar un repunte anual de 152.04 por ciento.

A este le siguió el tomate verde, cuyo precio creció 105.07 por ciento frente a la misma quincena del año pasado, de acuerdo con el Inegi que encabeza Graciela Márquez Colín.

Según los expertos, los ataques de las últimas semanas podrían continuar elevando el precio internacional del crudo, lo que eventualmente se trasladaría a otras industrias que dependen de este insumo.

La expectativa de Banxico es que la inflación general alcanzará la meta puntual del tres por ciento hasta el segundo trimestre del próximo año.