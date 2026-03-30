Hacienda entregará los Precriterios Generales de Política Económica en los que planteará el nivel de ingresos públicos frente al alza del petróleo y menor crecimiento económico

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

“Si el gobierno otorga estímulos elevados a los combustibles, los ingresos adicionales por exportaciones petroleras podrían no ser suficientes para compensar el costo fiscal”.

Cada año y a más tardar el 1 de abril, Hacienda entrega al Congreso de la Unión un documento en el que se delinea cuánto y cómo se sustentará el crecimiento económico del país, así como el efecto que tendrá en las finanzas públicas, respecto en ingresos, gasto, déficit y deuda.

Sobre los ingresos, Édgar González, asociado senior de análisis económico y deuda soberana de HR Ratings, advirtió que los estímulos al IEPS de combustibles pueden afectar la recaudación tributaria y presionar el gasto público.

Recordó que en escenarios anteriores, como en 2022 cuando Rusia atacó Ucrania y los precios del petróleo se dispararon, el gobierno activó los apoyos fiscales a la gasolina, lo que limitó su margen de ingresos y presionó a las finanzas públicas del país.

Estos subsidios o estímulos fiscales funcionan como amortiguador frente a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, expuso el analista de HR Ratings.

Con este panorama, la Secretaría de Hacienda activó un estímulo fiscal de hasta 62 por ciento a los combustibles, con el fin de que los consumidores no resintieran el aumento de precios del petróleo y por ende de la gasolina en sus bolsillos.

Gasto rígido

A las presiones por ingresos petroleros se suma la recaudación tributaria, que si bien ha mostrado avances en los últimos años, los especialistas consideran que no será suficiente para resolver las presiones estructurales del gasto público.

Medina explicó que el presupuesto enfrenta una creciente rigidez debido al pago de deuda, pensiones, transferencias y participaciones a estados, lo que reduce el margen de maniobra del gobierno.

“Tenemos un gasto muy comprometido. El margen de maniobra es cada vez menor y las mejoras en recaudación ya solo aportan décimas del PIB”, advirtió.

Esto implica que cualquier ajuste fiscal deberá enfocarse en mejorar los ingresos o reorganizar el gasto, especialmente en un contexto de menor crecimiento económico, según la analista.

Otro de los elementos que marcarán los Precriterios será el crecimiento económico, que podría ubicarse por debajo de las estimaciones oficiales debido al contexto internacional.

HR Ratings prevé una expansión cercana a 1.5 por ciento, impulsada principalmente por el consumo y la inversión privada, aunque con riesgos asociados a la política comercial y la volatilidad global.

Para Aranxa Sánchez, economista principal de Bankaool, el mercado también estará atento al comportamiento del empleo, el consumo y los ingresos presupuestarios, así como a la evolución de los ingresos petroleros en medio de la volatilidad internacional.

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Desde su perspectiva, los Precriterios deberán enviar una señal clara sobre el compromiso del gobierno con la consolidación fiscal, particularmente en lo relacionado con el déficit y la deuda pública.

Según la especialista, la credibilidad de la política económica dependerá de mantener una trayectoria responsable en las finanzas públicas.