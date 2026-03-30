Ingresos por IEPS a gasolina crecen 25.4%

Sólo en el mes de febrero, las arcas del gobierno obtuvieron más de 40 mil mdp por el cobro en cada litro de Magna, Premium y Diésel

Elizabeth Albarrán / El Sol de México

Si se considera el acumulado de enero - febrero, los ingresos por IEPS a gasolina fueron por 79 mil 840 millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 16.6 por ciento.

Ingresos petroleros caen hasta 28.5%

Los ingresos que se obtienen por la venta del petróleo mexicano al extranjero cayeron 28.5 por ciento anual en febrero, dejando a las arcas del gobierno sólo 55 mil 571.8 millones de pesos.

Dicha reducción se puede explicar a una menor producción de petróleo de lo programado y a la apreciación del peso frente al dólar.

Si se considera todo el bimestre, los ingresos petroleros sumaron un total de 136 mil 448.1 millones de pesos, una reducción de 9.1 por ciento anual y en términos reales.

Gobierno federal reduce el gasto

En tanto, los ingresos del gobierno federal se ubicaron en 1.42 billones de pesos al cierre de febrero de este año, un aumento de dos por ciento.

Con ello, el gobierno federal reportó un déficit presupuestario de 96 mil 546.1 millones de pesos, un nivel 10.3 por ciento mayor al déficit de hace un año.