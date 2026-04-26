Inicia en Sinaloa construcción de planta de metanol bajo en carbono más grande del mundo

El proyecto que es desarrollado por Pacífico Mexinol, del grupo Transition Industries, implicará una inversión superior a 3 mil 300 millones de dólares

EFE

La empresa estima que la planta iniciará operaciones a comienzos de 2030.

Vinculó el proyecto con el Plan México, la estrategia industrial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para el gobierno mexicano, la inversión refleja la confianza en México como destino para proyectos industriales sostenibles y fortalece su estrategia de atraer capital ligado a cadenas de valor de América del Norte.