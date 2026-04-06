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Finanzaslunes, 6 de abril de 2026

Inversión en México cayó un 3.3% en enero y suma 16 meses a la baja

De acuerdo con el Inegi, la inversión privada se redujo un 4.5 por ciento interanual, mientras que la pública se elevó un 3.8 por ciento

EFE

Esto ocurrió por la caída mensual del ocho por ciento en la maquinaria y equipo, pese al avance del 3.8 por ciento en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 0.6 por ciento anual en 2025 y aumentó un 1.8 por ciento en el cuarto trimestre, con lo que evitó una recesión.

La inversión fija bruta de México creció el 3.4 por ciento en 2024 y se disparó el 19.7 por ciento en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el seis por ciento en 2022 y en 2021 repuntó el 10 por ciento tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18.2 por ciento en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.

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