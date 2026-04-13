Autoridades de Texas revisarán si la ropa deportiva que vende contienen materiales sintéticos que dañen la salud o el medio ambiente

Rubén Romero / El Sol de México

¿Qué químicos podría contener la ropa de Lululemon?

Para Humberto Calzada Díaz, economista en jefe de Rankia Latinoamérica, el comportamiento de la acción responde menos al evento de la investigación y más a un deterioro en la confianza del mercado.

Calzada Díaz apuntó que, aunque no todos los compuestos conocidos como PFAS representan el mismo nivel de riesgo, su persistencia en producto e investigaciones los coloca bajo escrutinio.

Al cierre de febrero de 2026, Lululemon reportó un total de 811 tiendas en todo el mundo. Tan sólo en la Ciudad de México operan 11 sucursales.

¿Son peligrosos los PFAS?

Sobre la exposición, señaló que el riesgo está relacionado con los materiales y procesos utilizados en la fabricación.

Además, destacó que su presencia ya ha sido detectada en el entorno.

Desde la perspectiva del consumo, recomendó a las personas revisar siempre la composición de los productos antes de adquirirlos.