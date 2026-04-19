Jamieson Greer en México: esta es la logística y temas de negociación del T-MEC

El representante comercial de Estados Unidos visita por primera vez México para continuar la segunda ronda de negociaciones del T-MEC

Rubén Romero / El Sol de México

La visita de Greer se da en medio de las constantes amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, quien ha condicionado la permanencia del T-MEC si México y Canadá no reducen sus niveles de migración, inseguridad y la relación comercial con China.

¿Qué temas se tratarán en la segunda revisión del T-MEC

Entre los temas clave que se abordarán están las acciones conjuntas para reducir la dependencia de América del Norte frente a otras regiones, así como el impulso a la generación de empleo y la protección de la industria local.

En este contexto, también se revisarán aspectos como las reglas de origen, las cadenas de suministro y la necesidad de una mayor coordinación en políticas comerciales.

Las sesiones técnicas incluirán sectores estratégicos como el automotriz, acero y aluminio, farmacéutico, electrónico y de dispositivos médicos, donde ambos países buscarán alinear posturas y detectar áreas de oportunidad.

De forma paralela, el gobierno mexicano ha promovido el diálogo con empresas nacionales y estadounidenses que operan en el país, por lo que, dependiendo de la agenda, algunos representantes del sector privado podrían sostener encuentros directos con Jamieson Greer durante su visita.

En el plano político, aún se encuentra pendiente la confirmación de un posible encuentro en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con lo señalado por el secretario de Economía.

Segunda reunión bilateral

La visita ocurre en un momento clave para la relación comercial entre México y Estados Unidos, en el que ambos países buscan fortalecer su integración productiva, al tiempo que enfrentan tensiones derivadas de medidas arancelarias y ajustan sus estrategias frente a la competencia global.

Este encuentro da continuidad a las mesas técnicas iniciadas el 18 de marzo en Washington, donde funcionarios de ambos países se reunieron en la sede de la USTR para delinear los primeros ejes de negociación.

En esa ocasión, coincidieron en la necesidad de reforzar las cadenas de suministro en sectores estratégicos como electrónica, farmacéutica y semiconductores.

En esta etapa inicial, las conversaciones se han desarrollado sin la participación directa de Canadá; no obstante, se prevé que el proceso avance hacia encuentros trilaterales conforme se acerque la revisión formal del acuerdo, según el secretario de Economía.

El T-MEC, vigente desde el 1 de julio de 2020, contempla una duración inicial de 16 años. En caso de que los países acuerden su continuidad tras la revisión programada para 2026, el acuerdo podría extenderse hasta 2042.

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