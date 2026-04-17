A cuatro años del paquete, la mayoría de los productos se incrementaron a doble dígito, de acuerdo con el Inegi

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Sólo durante marzo pasado, el precio de este producto tuvo un alza de 126.31 por ciento en su comparación anual, según el reporte más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En tanto, la tortilla de maíz vio un incremento de 17.23 por ciento entre mayo de 2022 y marzo pasado.

Según la mandataria, sin el Pacic los precios de los productos de la canasta básica se habrían elevado 20 por ciento más.

En ese sentido, indicó que su gobierno está trabajando para que los productores de alimentos como el jitomate puedan tener acuerdos directos con el comercializador para que no se eleve tanto los precios.