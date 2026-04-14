La AIE prevé una reducción del consumo mundial de petróleo en 2026

En marzo, la oferta mundial de petróleo cayó 10.1 millones de barriles diarios a causa de los ataques contra las infraestructuras energéticas del Golfo

AFP

Según la AIE, el consumo mundial de petróleo en 2026 debería situarse en 104.26 millones de barriles diarios (mbd) de media, contra los 104.34 mbd de 2025.

“Sin embargo, la destrucción de la demanda debería extenderse mientras persista la escasez y el aumento de los precios”, advirtió la agencia, que aludió al “shock de la oferta petrolera más grave de la historia”.