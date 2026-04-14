elsoldemexico
Finanzasmartes, 14 de abril de 2026

La AIE prevé una reducción del consumo mundial de petróleo en 2026

En marzo, la oferta mundial de petróleo cayó 10.1 millones de barriles diarios a causa de los ataques contra las infraestructuras energéticas del Golfo

AFP

Según la AIE, el consumo mundial de petróleo en 2026 debería situarse en 104.26 millones de barriles diarios (mbd) de media, contra los 104.34 mbd de 2025.

“Sin embargo, la destrucción de la demanda debería extenderse mientras persista la escasez y el aumento de los precios”, advirtió la agencia, que aludió al “shock de la oferta petrolera más grave de la historia”.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Inversión por invitación: la respuesta a la desconfianza

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Ampliarían exportación a China

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / No dialogar, error histórico

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Barcelona: la prueba del progresismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES