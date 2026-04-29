La CFE reporta ganancias por más de 7 millones de dólares en 2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó utilidades netas de más de 130 millones de pesos en 2025, con un margen de 19,2 por ciento e ingresos récord de 681.999 millones de pesos, impulsados principalmente por la venta de energía

EFE

La empresa eléctrica mexicana informó que en 2025 sus ingresos totales alcanzaron una cifra récord de 681.999 millones de pesos (37.889 millones de dólares), un crecimiento anual de 2,2 por ciento frente a 2024 y un aumento promedio anual de 3,2 por ciento desde 2018.

La empresa también reportó beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, en inglés) por 200.624 millones de pesos (11.146 millones de dólares), con un margen de 29,4 por ciento sobre los ingresos totales.